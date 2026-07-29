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19:50, 29 июля 2026Наука и техника

Названы причины медленной зарядки смартфона

BGR: Медленную зарядку смартфона связали с неподходящими аксессуарами или поломкой
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: rawpixel / Designed by Magnific

Смартфон может медленно заряжаться из-за изношенного аккумулятора или неподходящих аксессуаров. Об этом сообщает издание BGR.

Авторы медиа напомнили, что большинство новых смартфонов поддерживает ускоренную или быструю зарядку. По словам специалистов, снижение этой скорости может указывать на несколько проблем. В своем материале журналисты назвали причины, по которым устройство может медленно заряжаться.

В первую очередь причиной замедления зарядки назвали аксессуар, который не может обеспечить должную скорость и пропускную способность. В этом случае авторы BGR посоветовали заменить провод или адаптер питания. Большое значение играет и состояние батареи — если она изношена, то установленный в телефоне контроллер может намеренно снижать подаваемую мощность, чтобы аккумулятор окончательно не сломался.

При выборе аксессуаров для зарядки специалисты рекомендовали обращать внимание на производителя, качество устройства и технические показатели. Также они напомнили о важности соблюдения температурного режима — не допускать перегрева смартфона, как и переохлаждения.

В конце июля авторы портала MakeUseOf заметили, что смартфон будет работать дольше, если отключить фоновую активность приложений. Они посоветовали ограничить действия программ в фоне — особенно, связанную с проверкой геолокации пользователя.

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