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19:33, 29 июля 2026 (обновлено: 19:44, 29 июля 2026)Мир

США ответили на заявление Ирана о контроле над Ормузским проливом

CENTCOM: КСИР не может диктовать правила прохода судов через Ормузский пролив
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) не имеет полномочий диктовать правила прохода судов через Ормузский пролив. Об этом заявило Центральное командование Вооруженных сил (ВС) Соединенных Штатов (CENTCOM) в соцсети X.

«Ормузский пролив является международным водным путем. КСИР не имеет полномочий диктовать маршруты для свободного и открытого судоходства. Коммерческие суда продолжают пользоваться проливом при военной поддержке США», — говорится в заявлении.

В CENTCOM добавили, что с начала мая американские силы помогли пройти через пролив примерно одной тысяче судов с 500 миллионами баррелей сырой нефти.

Ранее в Тегеране предупредили, что если какая-либо компания получит компенсацию за счет замороженных иранских активов, то ее корабли не будут пропускаться через Ормузский пролив.

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