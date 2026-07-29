США ответили на заявление Ирана о контроле над Ормузским проливом

CENTCOM: КСИР не может диктовать правила прохода судов через Ормузский пролив

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) не имеет полномочий диктовать правила прохода судов через Ормузский пролив. Об этом заявило Центральное командование Вооруженных сил (ВС) Соединенных Штатов (CENTCOM) в соцсети X.

«Ормузский пролив является международным водным путем. КСИР не имеет полномочий диктовать маршруты для свободного и открытого судоходства. Коммерческие суда продолжают пользоваться проливом при военной поддержке США», — говорится в заявлении.

В CENTCOM добавили, что с начала мая американские силы помогли пройти через пролив примерно одной тысяче судов с 500 миллионами баррелей сырой нефти.

Ранее в Тегеране предупредили, что если какая-либо компания получит компенсацию за счет замороженных иранских активов, то ее корабли не будут пропускаться через Ормузский пролив.