Иран запретит некоторым судам проходить через Ормузский пролив

Anadolu: Суда фирм, получивших выплаты за счет Ирана, не пройдут через Ормузский пролив

Тегеран предупредил, что если какая-то компания получит компенсацию за счет замороженных иранских активов, то ее корабли не пропустят через Ормузский пролив. Об этом сообщило Anadolu.

Так Иран отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о том, что компенсация за поврежденные во время недавнего конфликта суда будет выплачена из заблокированных иранских активов. В Тегеране подчеркнули, что корабли пострадали из-за нестабильности, которую вызывала война, навязанная ему Соединенными Штатами.

Ранее Трамп заявил, что представители Ирана умоляли Вашингтон прекратить нанесение ударов по Исламской Республике. Также он сказал, что США многократно окупят расходы на войну с Ираном. В то же время имеются сведения, что администрация США уже испытывает серьезные трудности с изысканием средств для продолжения военной кампании против Ирана.