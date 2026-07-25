США потерпели неудачу в поиске денег на войну с Ираном

Bloomberg: США не могут найти средства для продолжения военной операции с Ираном

Администрация США испытывает серьезные трудности с изысканием средств для продолжения военной кампании против Ирана. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Ранее Белый дом запросил у Конгресса экстренный пакет финансирования на десятки миллиардов долларов, однако его принятие практически застопорилось в законодательном органе.

Как отмечает издание, на фоне этого действующая администрация пытается найти альтернативные пути решения проблемы, тогда как президент Дональд Трамп, по данным источников, проявляет мало активности, чтобы заручиться поддержкой парламентариев по вопросу увеличения военных расходов.

Собеседники агентства также указали, что конфликт между США и Ираном развивается по сценарию, который превзошёл ожидания Трампа. В связи с этим американский лидер перешел «в режим мести», что, по всей видимости, отражает его эмоциональную реакцию на текущее развитие событий.

Ранее разведка США заподозрила Россию в якобы оказании Ирану помощи в нанесении ударов по объектам ЦРУ в Персидском заливе. Однако отмечается, что представители разведки еще не пришли к окончательным выводам о якобы российской помощи Исламской Республике.