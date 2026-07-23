США заподозрили Россию в помощи Ирану при нанесении ударов по объектам ЦРУ

Reuters: Разведка США заподозрила Россию в возможной помощи Ирану в атаках на объекты ЦРУ

Разведка США заподозрила Россию в якобы оказании Ирану помощи в нанесении ударов по объектам ЦРУ в Персидском заливе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Иранские атаки беспилотников на объекты ЦРУ в Персидском заливе побудили американских аналитиков разведки расследовать, оказывала ли Россия помощь, предоставляя информацию о целях или передовые технологии беспилотников», — рассказали собеседники агентства.

Отмечается, что представители разведки еще не пришли к окончательным выводам о якобы российской помощи Исламской Республике. По данным авторов материала, в разведывательном ведомстве США приводят в качестве возможных доказательств «эффективность и очевидную точность ударов».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не считает поводом для комментариев сообщения СМИ о неких подозрениях в адрес Москвы.

17 июня президент США Дональд Трамп поблагодарил российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за их позицию по иранскому конфликту.