Трамп выразил благодарность Путину

Трамп поблагодарил Путина и Си Цзиньпина за их позицию по Ирану

Президент США Дональд Трамп поблагодарил российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за их позицию по иранскому конфликту. Трансляцию выступления ведет Белый дом.

«Хочу поблагодарить Китай, председателя Си. Я с ним встречался, и он сохранял нейтралитет, полный нейтралитет, я ценю это. И я также хочу поблагодарить Владимира Путина за то, что он сохранял нейтральную позицию в отношении Ирана. В противном случае они могли бы значительно усложнить нам [США] жизнь», — указал американский лидер.

15 июня Трамп также отмечал помощь Путина и Си Цзиньпина в урегулировании конфликта США с Ираном.

Также глава Белого дома назвал очень продуктивной свою новую беседу с российским лидером, отметив, что Москва готова к мирному урегулированию на Украине.