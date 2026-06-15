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19:38, 15 июня 2026Мир

Трамп оценил беседу с Путиным

Трамп назвал очень хорошим разговор с Путиным и заявил об открытости Москвы к миру
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал очень продуктивной свою новую беседу с российским лидером Владимиром Путиным и заявил, что Москва готова к мирному урегулированию на Украине. При этом глава Белого дома предположил, что для разрешения конфликта открыт и президент Украины Владимир Зеленский, передает РИА Новости.

«У нас был вчера очень хороший разговор с (…) Зеленским и президентом Путиным. И я вижу, что мы, возможно, сумеем что-то сделать [для обеспечения мира на Украине]. Я действительно вижу [такую возможность]. Думаю, они оба для этого открыты», — сказал американский лидер журналистам.

Свои заявления Трамп сделал после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на полях саммита «Группы семи» в городе Эвиан-ле-Бен.

Президент США во время состоявшейся ранее телефонной беседы с российским лидером Владимиром Путиным выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе украинского урегулирования. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Помимо прочего, было отмечено, что недавние удары ВСУ по гражданским объектам в России мешают урегулированию конфликта.

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