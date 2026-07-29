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04:05, 29 июля 2026Интернет и СМИ

Бывшая заключенная раскрыла правду о драках в женской тюрьме

«Лента.ру»: Бывшая заключенная признала наличие конфликтов на расовой почве в тюрьме
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Пользовательница Reddit с ником Clackalackata признала наличие конфликтов на расовой почве в женских тюрьмах. Как выяснила «Лента.ру», отсидевшая три года за соучастие в ограблении девушка также раскрыла правду о драках в заключении.

«У нас не было банд, но в больших тюрьмах они, наверное, есть. При этом случались расовые конфликты, но ничего уж совсем ужасного. Например, люди обзывали друг друга и иногда дрались. Меня за эти годы даже ни разу не пытались ударить ножом. Да, встречались злые и агрессивные люди, но все это было не так плохо, как можно было ожидать», — рассказала девушка.

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Она вспомнила, что после поступления в тюрьму просто сидела на своей койке и плакала от бессилия. В этот момент вошла ее сокамерница — она обняла девушку, которой тогда было 18 лет, и пообещала, что все будет хорошо. Заключенная после этого окончательно разрыдалась.

«Она меня успокоила, потом расчесала мне волосы, и мы начали разговаривать. И это был первый раз, когда я снова почувствовала себя человеком, заслуживающим заботы», — вспомнила девушка.

Ранее бывшая заключенная рассказала о трудностях жизни в женской тюрьме. Она пожаловалась на нехватку качественной еды, а также невозможность принять душ или опорожнить кишечник в одиночестве.

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