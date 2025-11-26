Интернет и СМИ
Бывшая заключенная рассказала о гигиене в женской тюрьме

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Пользовательница Reddit с ником GoFigure93, отбывшая семилетнее заключение в американской тюрьме за непреднамеренное лишение жизни другой женщины во время случайной потасовки в баре, рассказала о быте в изоляции от общества. По ее словам, особенно кошмарно дела в тюрьмах состоят с гигиеной.

«Гигиена — это ужасно. Средства для менструации — не самые лучшие. Это моя ошибка, но однажды я пролила кровь через пару серых трусиков, потому что прокладки, которые мне выдали, оказались просто шуткой», — посетовала автор.

Она добавила, что во время заключения ей не хватало качественной еды, а также возможности принять душ или опорожнить кишечник в одиночестве. Кроме того, она пожаловалась на отсутствие мужского внимания, с чем некоторые ее напарницы по беде пытались бороться.

«У нескольких девушек были интрижки с офицерами. Я флиртовала с одним очень милым офицером полиции, но он не ответил мне взаимностью», — написала девушка.

После освобождения она стала стриптизершей, нашла себе бойфренда и даже забеременела от него. Автор поста уточнила, что срок пока достаточно мал, поэтому она продолжает работать.

Ранее бывший тюремщик рассказал на Reddit правду об издевательствах над заключенными. Он отметил, что тихие арестанты, относившиеся к надзирателям с уважением, редко становились объектами нападок с их стороны.

