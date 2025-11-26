Бывшая заключенная рассказала о гигиене в женской тюрьме

Пользовательница Reddit с ником GoFigure93, отбывшая семилетнее заключение в американской тюрьме за непреднамеренное лишение жизни другой женщины во время случайной потасовки в баре, рассказала о быте в изоляции от общества. По ее словам, особенно кошмарно дела в тюрьмах состоят с гигиеной.

«Гигиена — это ужасно. Средства для менструации — не самые лучшие. Это моя ошибка, но однажды я пролила кровь через пару серых трусиков, потому что прокладки, которые мне выдали, оказались просто шуткой», — посетовала автор.

Она добавила, что во время заключения ей не хватало качественной еды, а также возможности принять душ или опорожнить кишечник в одиночестве. Кроме того, она пожаловалась на отсутствие мужского внимания, с чем некоторые ее напарницы по беде пытались бороться.

«У нескольких девушек были интрижки с офицерами. Я флиртовала с одним очень милым офицером полиции, но он не ответил мне взаимностью», — написала девушка.

После освобождения она стала стриптизершей, нашла себе бойфренда и даже забеременела от него. Автор поста уточнила, что срок пока достаточно мал, поэтому она продолжает работать.

