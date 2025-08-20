Бывший тюремщик рассказал правду об издевательствах над заключенными

Пользователь Reddit с ником CrunchWrapSuplex рассказал правду о работе надзирателем в американской тюрьме строгого режима. Он заявил, что отношения между офицерами и заключенными всегда зависят от особенностей их личностей.

«Некоторые офицеры ведут себя именно так, как вы слышали. Издевательства в школе, после — дурная семейная жизнь, и вот они приходят на работу и вымещают злость на заключенных, которые им ничего плохого не сделали», — написал бывший тюремщик.

Он отметил, что тихие арестанты, относившиеся к тюремщикам с уважением, редко становились объектами открытых издевательств. Другое дело — те, кто дерзил или нарушал правила. По его словам, такие заключенные «создают проблемы», а потому сталкиваются с соответствующим поведением офицеров.

«Иногда надзиратели из мести крали и уничтожали личные вещи заключенных. А иногда — подставляли осужденных, чтобы иметь повод применить к ним силу. Бывали ситуации, свидетелем которых я становился, и о которых должен был доложить наверх, но не делал этого. Стукачи долго не задерживаются и, конечно же, не заслуживают доверия», — заключил CrunchWrapSuplex.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о своей жизни в американской тюрьме строгого режима. Он отсидел 8 лет из своего 88-летнего срока за вторжение в дом и ограбление, при этом 23 года — реальный срок, а оставшиеся 65 — условный.