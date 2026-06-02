Раскрыта неочевидная польза мастурбации

Мастурбация может помогать людям справляться с эмоциональными и сексуальными трудностями в отношениях на расстоянии. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие результаты 14 научных работ. Итоги обзора опубликованы в журнале The Journal of Sexual Medicine (JSM).

Ученые выяснили, что в условиях длительной разлуки партнеры нередко используют мастурбацию как способ снизить стресс, справиться с сексуальным напряжением и поддержать психологическое благополучие. Мужчины чаще называли основными мотивами сексуальную разрядку и получение оргазма, тогда как женщины чаще связывали эту практику с расслаблением, улучшением сна, снижением тревожности и ощущением эмоциональной близости.

Анализ показал, что умеренная мастурбация может быть связана с лучшим пониманием собственного тела, повышением самооценки и более гармоничными отношениями. Дополнительную роль играли совместные формы интимного общения с использованием технологий — видеосвязи, обмена сообщениями и других дистанционных практик, которые помогали сохранять чувство близости между партнерами.

Однако исследователи отмечают, что эффект зависит от частоты и контекста. Чрезмерное увлечение мастурбацией чаще ассоциировалось со снижением сексуальной удовлетворенности, ухудшением качества отношений и повышенной тревожностью. Авторы также подчеркивают, что отношение к подобным практикам существенно различается в разных культурах и во многом определяется религиозными и социальными нормами.

