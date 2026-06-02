Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:00, 2 июня 2026Наука и техника

Раскрыта неочевидная польза мастурбации

Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Pavlova Yuliia / Shutterstock / Fotodom

Мастурбация может помогать людям справляться с эмоциональными и сексуальными трудностями в отношениях на расстоянии. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие результаты 14 научных работ. Итоги обзора опубликованы в журнале The Journal of Sexual Medicine (JSM).

Ученые выяснили, что в условиях длительной разлуки партнеры нередко используют мастурбацию как способ снизить стресс, справиться с сексуальным напряжением и поддержать психологическое благополучие. Мужчины чаще называли основными мотивами сексуальную разрядку и получение оргазма, тогда как женщины чаще связывали эту практику с расслаблением, улучшением сна, снижением тревожности и ощущением эмоциональной близости.

Материалы по теме:
Снится секс — что это значит: толкование эротических снов по сонникам и мнение психологии
Снится секс — что это значит:толкование эротических снов по сонникам и мнение психологии
10 июня 2025
«В пожилом возрасте секса нет» Как россияне на пенсии заново открывают для себя секс и почему это помогает продлить жизнь?
«В пожилом возрасте секса нет»Как россияне на пенсии заново открывают для себя секс и почему это помогает продлить жизнь?
11 января 2025

Анализ показал, что умеренная мастурбация может быть связана с лучшим пониманием собственного тела, повышением самооценки и более гармоничными отношениями. Дополнительную роль играли совместные формы интимного общения с использованием технологий — видеосвязи, обмена сообщениями и других дистанционных практик, которые помогали сохранять чувство близости между партнерами.

Однако исследователи отмечают, что эффект зависит от частоты и контекста. Чрезмерное увлечение мастурбацией чаще ассоциировалось со снижением сексуальной удовлетворенности, ухудшением качества отношений и повышенной тревожностью. Авторы также подчеркивают, что отношение к подобным практикам существенно различается в разных культурах и во многом определяется религиозными и социальными нормами.

Ранее ученые раскрыли неожиданный фактор снижения либидо.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил о «новом качестве» конфликта с Украиной. Россия начинает новую массированную атаку — в небе Ту-160 и Ту-95

    В Польше возмутились после ответа Туска Зеленскому

    Трамп нецензурно отчитал Нетаньяху по телефону и назвал его сумасшедшим

    13 таинственных незнакомцев вылезли из канализации

    Раскрыта неочевидная польза мастурбации

    В Москве сотрудников ОМВД уличили в получении взяток

    Сразу в нескольких городах Украины прогремели взрывы

    55-летняя телеведущая вызвала споры в сети из-за фигуры в прозрачном топе

    Опознанный как мастер по ресницам сотрудник ТЦК сменил пол

    В Германии назвали возвращением к варварству разворот Берлина к русофобии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok