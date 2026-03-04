Реклама

Наука и техника
04:31, 4 марта 2026

Стал известен неочевидный фактор снижения либидо

Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Pressfoto / Freepik

Опыт первого секса способен влиять на уровень сексуального желания во взрослом возрасте. К такому выводу пришли исследователи из Университета Торонто. Работа опубликована в The Journal of Sex Research (JSR).

В исследовании приняли участие 838 молодых взрослых. Ученые проанализировали, насколько приятным был их первый сексуальный опыт — испытали ли участники оргазм и насколько удовлетворенными они себя чувствовали. Затем эти данные сопоставили с текущим уровнем сексуального желания по нескольким шкалам — от общего либидо до более сложных когнитивных аспектов интереса к сексу.

Авторы подтвердили известный факт: в среднем женщины сообщают о более низком сексуальном желании по сравнению с мужчинами. Однако этот разрыв оказался связан не столько с полом, сколько с качеством первого опыта. Женщины, испытавшие оргазм при первом половом акте, демонстрировали уровень сексуального желания, сопоставимый с мужским. Если же оргазма не было, показатели либидо были ниже. При этом субъективная «удовлетворенность» без оргазма не давала такого эффекта. У мужчин подобной зависимости выявлено не было.

Исследователи отмечают, что результаты поддерживают современные теории «обучения через подкрепление»: мозг фиксирует ранний сексуальный опыт и использует его как ориентир в дальнейшем. По мнению авторов, отсутствие оргазма в сексуальном дебюте может играть недооцененную роль в формировании гендерного разрыва в сексуальном желании.

Ранее ученые зафиксировали рекордное снижение сексуальной активности среди взрослых.

    Обсудить
