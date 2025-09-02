Люди стали реже заниматься сексом

Ученые зафиксировали рекордное снижение сексуальной активности среди взрослых. Если в 1990-е годы более половины людей занимались сексом хотя бы раз в неделю, то сегодня этот показатель упал до 37 процентов, сообщает Институт исследований семьи (IFS).

Особенно заметен спад у молодых: доля тех, кто не имел сексуальных контактов целый год, выросла с 12 процентов до 24 после 2010 года. Исследователи объясняют это «цифровым переломом» — распространением смартфонов, соцсетей и игр, которые вытеснили живое общение.

В среднем время, которое молодые взрослые проводят с друзьями, сократилось почти в три раза за последние десятилетия. Все меньше людей вступают в брак или живут с партнером, а именно такие отношения чаще всего обеспечивают регулярную интимную жизнь.

Снижение активности затронуло и семейные пары: если раньше 59 процентов супругов имели секс хотя бы раз в неделю, то сегодня — только 49 процентов. Исследователи отмечают, что замена совместного времени на гаджеты и сериалы также играет роль.

Авторы исследования подчеркивают: регулярная сексуальная жизнь связана с физическим и психологическим здоровьем, качеством брака и общим уровнем счастья. Поэтому «сексуальная рецессия» рассматривается как важный вызов для общества, сопоставимый по значимости с экономическими кризисами.

Ранее ученые из Австралии показали, что вечерняя сексуальная активность может стать простым и естественным способом улучшения сна. Выяснилось, что секс и мастурбация перед сном делают засыпание быстрее, а отдых — глубже и качественнее.