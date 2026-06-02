02:49, 2 июня 2026

В части Киева после взрывов пропало электричество

Марина Совина (ночной редактор)

В ряде районов Киева после взрывов пропало электричество, об этом сообщает УНИАН. Часть правого берега и пригород остались без света из-за сбоя в энергоснабжении.

В украинской столице прогремело не менее восьми взрывов, мониторинговые ресурсы сообщали о работе систем противовоздушной обороны по ракетам типа «Калибр» и «Циркон».

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о возгораниях в ряде районов города, в том числе загорелось нежилое помещение на Подоле, а также автомобили на Оболони.

Массированная атака на Украину продолжается, в воздушном пространстве фиксируются беспилотники и баллистика.
В ночь на 2 июня российские войска начали массированную атаку по Украине. По информации Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», российский флот уже выпустил крылатые ракеты большой дальности «Калибр».

1 июня президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможном массированном ударе по территории страны ближайшей ночью.

