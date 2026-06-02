В Польше возмутились после ответа Туска Зеленскому

Депутат ЕП Зайончковская-Герник: Туск унизился, не осудив поступок Зеленского

Премьер-министр Польши Дональд Туск, поддерживая украинского президента Владимира Зеленского, который участвовал в мероприятии по чествованию лиц, связанных с нацистским движением, проявил чрезмерную лояльность и тем самым оскорбил чувства многих поляков. Об этом заявила депутат Европарламента (ЕП) от Польши Ева Зайончковская-Герник в соцсети X.

«Насколько же нужно плевать на Польшу, чтобы позволять так обращаться с нашим государством и польскими жертвами Волыни?» — задалась вопросом политик.

По ее словам, действия Туска свидетельствуют о готовности польских властей поступаться национальными интересами и достоинством ради сохранения спорного политического партнерства с киевским руководством.

Ранее Зайончковская-Герник заявила, что решение властей Польши лишить Зеленского высшей государственной награды указывает на запущенный с подачи Вашингтона процесс по ослаблению позиций главы киевского режима.