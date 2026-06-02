«Известия»: В ЕС потратили впустую сотни миллионов евро на защиту от дронов

После визита на восточную границу депутаты парламентов стран Балтии заявили о начале работ по ее укреплению и созданию системы защиты от беспилотников, что вызвало резкую реакцию у части местных жителей. Об этом пишут «Известия».

Местные жители выразили недоумение, поскольку ранее власти неоднократно сообщали, что пограничные укрепления и так называемая «антидронная стена» уже активно создаются.

Так, в 2024–2025 годах страны Балтии выделили сотни миллионов евро на укрепление границ и создание оборонительной инфраструктуры. Власти обещали построить заграждения, бункеры и системы защиты от беспилотников.

Однако после нескольких случаев падения украинских дронов на территории региона, включая инцидент на нефтебазе в Резекне, возникли вопросы к эффективности этих мер. Критики заявили, что обещанная защита оказалась недостаточной, а ряд чиновников подвергся резкой критике за несоответствие заявлений реальным результатам.

В мае власти Эстонии объявили воздушную опасность в стране. Минобороны республики сообщило, что Эстония впервые сбила беспилотник предположительно украинского происхождения над своей территорией. Позднее в Литве была объявлена воздушная тревога. Причиной стал беспилотный летательный аппарат в небе над республикой — военным самолетам НАТО был отдан приказ уничтожить его.