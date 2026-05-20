Руководство Литвы спустилось в укрытие из-за воздушной тревоги

Утром в среду, 20 мая, в Литве была объявлена воздушная тревога. Предупреждение действовало в Вильнюсском округе, граждан призвали проследовать в укрытие и дождаться рекомендаций. Причиной стал беспилотный летательный аппарат в небе над республикой — военным самолетам НАТО был отдан приказ уничтожить его.

В результате силы альянса не смогли найти дрон. На данный момент все еще неизвестно, куда он делся — упал на территории Литвы или покинул ее воздушное пространство. Глава Национального центра управления кризисами Вильмантас Виткаускас отметил, что пока сложно определить точное место, откуда прилетел аппарат.

Руководство страны спряталось в убежище

В связи с объявленной тревогой в укрытие увели все руководство страны, включая президента Гитанаса Науседу и премьер-министра Ингу Ругинене.

Министр обороны Литвы Робертас Каунас Фото: Lithuanian Parliament / Handout via Reuters

Всего власти получили несколько десятков сообщений о дронах. Мирные жители также пытались найти укрытие: кто-то спустился под землю, ученики местных школ прятались под партами.

Об опасности страну-соседа предупредил Минск

О летящем в Литву дроне по горячей линии сообщила Белоруссия. Как рассказал командующий сухопутными войсками литовской армии бригадный генерал Нериюс Станкявичюс, аналогичную информацию получили и латвийцы.

«Поиски [дрона] продолжаются с помощью вертолета военно-воздушных сил и наземных сил. Если операция будет успешной и мы найдем либо обломки, либо сам упавший аппарат, мы сообщим», — добавил он.

Тема с украинскими дронами в Прибалтике резко обострилась

Тема с украинскими дронами в воздушном пространстве стран Балтии обострилась накануне, когда БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые сбили в Эстонии. Тогда же распространились данные о том, что балтийские страны не разрешали Киеву использовать свое воздушное пространство для пролета беспилотников. Впоследствии украинская сторона извинилась перед Эстонией, однако на следующий день неизвестный дрон уже терроризировал Литву.

Латвия также не осталась в стороне — там дрон ВСУ был замечен несколькими днями ранее. Причем на этом фоне правительство страны объявило об отставке. Политолог Александр Носович выразил мнение, что причиной отставки властей стали действия украинской армии, которая нанесла удар по критической инфраструктуре Латвии вместо цели на территории России.

Несмотря на поднявшуюся шумиху, заявления об использовании Украиной территории Прибалтики для пролета дронов звучали и раньше. Как отмечает «Страна.ua», Украина, Литва, Латвия и Эстония все обвинения отрицают, заявляя, что если и залетают дроны в воздушное пространство третьих стран, то лишь потому, что их отклоняют от маршрута российские системы радиоэлектронной борьбы. Однако анализ сообщений в соцсетях позволяет сделать вывод, что в тех случаях, когда они летели в направлении объектов в Ленинградской области (например, в порты Усть-Луга и Приморск), их маршрут пролегает вдоль границы России с Беларусью, Латвией и Эстонией. Делается это, как отмечают журналисты, чтоб усложнить работу российским системам противовоздушной обороны.

Российская сторона, в свою очередь, обвиняет страны Балтии в пособничестве Киеву. При этом если изначально главы постсоветских республик вели более жесткую политику, сейчас, когда пошли разговоры об ответном ударе Москвы, — риторика поменялась. Так, в начале апреля, в ответ на заявление главы Украины Владимира Зеленского о том, что РФ планирует напасть на Эстонию, Таллин отреагировал резко, обвинив президента Украины в «подыгрывании российским нарративам». Там также добавили, что никакой угрозы вторжения не видят.

Фото: Nicolas Maeterlinck / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Далее пошла серия обращений властей прибалтийских стран к Киеву с призывом не нарушать их воздушное пространство во время атак на Россию.

После последнего инцидента в воздушном пространстве Эстонии голос подали уже и в Польше — министр обороны этой страны Владислав Косиняк-Камыш потребовал у Украины, чтобы ее дроны не падали в странах НАТО.

Украина должна намного более точно выбирать цели, чтобы это не угрожало безопасности стран НАТО Владислав Косиняк-Камыш министр обороны Польши

Как Киев будет действовать дальше — пока не ясно, однако местные СМИ указывают на то, что соседи Украины совсем не в восторге от происходящего в их небе и перспектив втягивания в войну с Россией.