Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:16, 15 мая 2026Бывший СССР

Отставку правительства Латвии назвали прецедентом для всей Европы

Политолог Носович назвал отставку правительства Латвии прецедентом для Европы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Политолог Александр Носович в беседе с «Известиями» назвал отставку правительства Латвии прецедентом для всей Европы.

«Это очень важное и значимое событие. Причем не только для Латвии, но и для всей Европы. Произошел прецедент», — сказал эксперт.

Он выразил мнение, что причиной отставки властей стали действия украинской армии, которая нанесла удар по критической инфраструктуре Латвии вместо цели на территории России.

Носович допустил корректировку внешнеполитического курса Риги, в том числе дистанцирование от конфликта на Украине.

14 мая стало известно, что премьер Латвии Эвика Силиня подала в отставку, запустив роспуск правительства республики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Власти выпустили заявление после смертельной атаки ВСУ на столицу российского региона

    Одержимый молодостью миллионер расхвалил свою сперму

    Трамп обосновал одно из требований к Ирану пиаром

    В Европе допустили новый конфликт из-за США и Польши

    На Западе раскрыли причины выхода интервью Карлсона с бывшим пресс-секретарем Зеленского

    Дрон помог поймать браконьера в России

    Россиянин описал год отношений с кореянками словами «чуть не сошел с ума»

    Российский ответ Starlink запатентовал наземный терминал

    Последствия мощной атаки ВСУ на столицу российского региона сняли на видео

    Ставший миллионером победитель лотереи раскрыл неожиданное последствие своей удачи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok