Отставку правительства Латвии назвали прецедентом для всей Европы

Политолог Носович назвал отставку правительства Латвии прецедентом для Европы

Политолог Александр Носович в беседе с «Известиями» назвал отставку правительства Латвии прецедентом для всей Европы.

«Это очень важное и значимое событие. Причем не только для Латвии, но и для всей Европы. Произошел прецедент», — сказал эксперт.

Он выразил мнение, что причиной отставки властей стали действия украинской армии, которая нанесла удар по критической инфраструктуре Латвии вместо цели на территории России.

Носович допустил корректировку внешнеполитического курса Риги, в том числе дистанцирование от конфликта на Украине.

14 мая стало известно, что премьер Латвии Эвика Силиня подала в отставку, запустив роспуск правительства республики.

