Названо условие включения всех банков в России в белые списки

Аксаков: Включение всех банков в белые списки — вопрос технической готовности

Включение всех банков в России в белые списки — вопрос не принципиальных разногласий, а технической готовности. Об этом в интервью корреспонденту «Ленты.ру» во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он уточнил, что и Центральный банк, и комитет Госдумы по финансовому рынку поддерживают эту идею. Со своей стороны Минцифры решает, как это реализовать технически. «Для включения в белый список все вычислительные мощности организации должны располагаться на территории России, также у банка должна быть внедрена система оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ)», — добавил Аксаков.

Он также напомнил, что, согласно принятому решению, белые списки будут расширяться на банки и страховые компании постепенно — первыми станут крупнейшие финансовые организации. «Во-первых, это важно с точки зрения устойчивости платежной инфраструктуры при ограничениях связи. Во-вторых, речь идет о сохранении равных конкурентных условий: когда онлайн-доступ во время интернет-шатдаунов есть лишь к нескольким крупным банкам, это деформирует весь финансовый рынок, создавая одним структурам искусственные преимущества», — резюмировал он.

В конце мая глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор обсуждает с Минцифры включение всех банков в белые списки. «Идеальная и правильная ситуация, когда все кредитные организации, которые получили лицензию, включены в эти белые списки», — объяснила председатель ЦБ. По ее словам, из-за технологических ограничений подключение банков будет происходить поэтапно, и сейчас для этого готовятся критерии.