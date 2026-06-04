Некоторые товары в России обложат НДС и ввозной пошлиной

Минфин РФ: Импорт дороже 200 евро обложат и НДС, и ввозной пошлиной

Импортные товары, которые попадают в Россию через маркетплейсы, могут разделить на две категории. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал заместитель министра финансов России Алексей Сазанов.

По его словам, при налогообложении данного вида трансграничной торговли ее предлагается разделить на два потока. Товары дешевле 200 евро будут облагаться лишь налогом на добавленную стоимость. Что касается заказов дороже 200 евро, то с них придется уплачивать и НДС, и ввозную таможенную пошлину.

Ранее сообщалось, что в апреле пользовательский трафик российских маркетплейсов упал по сравнению с мартом. По данным самих продавцов, в апреле снижение выручки составило от трех до 30 процентов относительно первого весеннего месяца.

Также есть сведения, что ограничения захода с использованием VPN-сервисов на крупнейшие российские маркетплейсы привели к проблемам продавцов, которые теряют трафик и спонтанные покупки.