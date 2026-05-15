Российские маркетплейсы начали терять пользователей

«Ъ»: Российские маркетплейсы столкнулись с падением пользовательского трафика

В апреле пользовательский трафик российских маркетплейсов сократился по сравнению с мартом, хотя до этого показывал стабильный рост. Об этом со ссылкой на данные Digital Budget сообщает «Коммерсантъ».

При этом основное падение связано с мобильным трафиком, а десктопный у большинства площадок увеличился. Эксперты и источники связывают такую тенденцию с требованием Минцифры блокировать входящий VPN-трафик.

Директор практики «Цифровая трансформация» компании Светлана Архипкина отметила, что значительная часть аудитории площадок использует VPN в фоновом режиме для доступа к другим сервисам, поэтому любой сбой ухудшает пользовательский опыт. По ее мнению, такая ситуация могла привести к снижению продаж на маркетплейсах до четырех процентов, поскольку трафик не полностью переносится в них.

По оценкам селлеров, в апреле снижение выручки составило от трех до 30 процентов по сравнению с мартом. В Ассоциации компаний интернет-торговли отметили, что затруднение пользованием российскими сервисами ослабляет их позиции на международном рынке.

В апреле продавцы на маркетплейсах уже жаловались на снижение числа спонтанных покупок и потерю трафика, потому что потенциальные клиенты не могут перейти на сайт.