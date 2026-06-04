В Минтрансе высказались о росте цен на авиабилеты летом

Глава Минтранса Никитин о росте цен на авиабилеты: Коммерческие тарифы зависят от спроса

Глава Министерства транспорта России Андрей Никитин высказался о росте цен на авиабилеты летом. Его мнение узнал корреспондент «Ленты.ру» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«У нас есть два типа авиабилетов: так называемые плоские тарифы и субсидированные перевозки в социально важные регионы — Дальний Восток и Калининград. Там цены одинаковые. Есть коммерческие тарифы, которые зависят от спроса», — отметил собеседник издания.

В апреле депутаты Госдумы призвали проверить цены на авиабилеты. Они захотели узнать, не происходит ли на конкретных датах и направлениях необоснованное завышение стоимости перевозки.