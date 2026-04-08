Депутаты призвали проверить цены на авиабилеты в России

В Госдуме призвали проверить цены на авиабилеты перед майскими праздниками

Депутаты Госдумы от фракции «Новые Люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым призвали проверить цены на авиабилеты перед майскими праздниками. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что соответствующий запрос направили руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максиму Шаскольскому. Его авторы считают целесообразным провести дополнительную проверку возможного роста цен на перелеты по самым востребованным внутренним направлениям, том числе на курорты и в крупные туристические центры.

Депутаты захотели узнать, не происходит ли на конкретных датах и направлениях необоснованное завышение стоимости перевозки. Они также напомнили, что у ФАС уже есть практика контроля стоимости авиабилетов в периоды повышенного туристического спроса. Например, в декабре 2023 года она обратила внимание авиакомпаний на высокую стоимость авиабилетов в новогодние праздники.

Ранее эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр предупредила россиян о росте цен на авиабилеты до 15 процентов. По ее словам, это касается и внутренних, и зарубежных рейсов.

