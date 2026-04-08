16:23, 8 апреля 2026

Депутаты призвали проверить цены на авиабилеты в России

Алина Черненко

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Депутаты Госдумы от фракции «Новые Люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым призвали проверить цены на авиабилеты перед майскими праздниками. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что соответствующий запрос направили руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максиму Шаскольскому. Его авторы считают целесообразным провести дополнительную проверку возможного роста цен на перелеты по самым востребованным внутренним направлениям, том числе на курорты и в крупные туристические центры.

Материалы по теме:
Где недорого отдохнуть на море в России летом 2026 года: лучшие курорты, цены, как добраться
Где недорого отдохнуть на море в России летом 2026 года:лучшие курорты, цены, как добраться
19 февраля 2026
Куда поехать на майские праздники в 2026 году? Лучшие направления в России и за границей
Куда поехать на майские праздники в 2026 году?Лучшие направления в России и за границей
18 февраля 2026

Депутаты захотели узнать, не происходит ли на конкретных датах и направлениях необоснованное завышение стоимости перевозки. Они также напомнили, что у ФАС уже есть практика контроля стоимости авиабилетов в периоды повышенного туристического спроса. Например, в декабре 2023 года она обратила внимание авиакомпаний на высокую стоимость авиабилетов в новогодние праздники.

Ранее эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр предупредила россиян о росте цен на авиабилеты до 15 процентов. По ее словам, это касается и внутренних, и зарубежных рейсов.

    Последние новости

    Зеленский на фоне прекращения огня на Ближнем Востоке сделал России предложение. Что ответили в Москве?

    Названы стремительно разрушающие пломбы продукты

    Раскрыта глобальная опасность засухи для здоровья людей

    Пентагон сделал заявление о возможной смене власти в Иране

    Шеф Пентагона пригрозил Ирану силовым изъятием урана

    Бывшую возлюбленную российского миллиардера заподозрили в помолвке с молодым избранником

    Телеведущего госпитализировали после жуткого ДТП

    Таксист из Мурманской области стал звездой соцсетей после одной поездки

    Депутаты призвали проверить цены на авиабилеты в России

    Казахстан начнет расследование падений БПЛА

    Все новости
