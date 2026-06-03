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10:03, 3 июня 2026Россия

Россиянин едва не разрушил 25-летний брак из-за переписки с ИИ-порномоделью

Житель Иркутской области едва не разрушил 25-летний брак из-за переписки с ИИ-порномоделью
Майя Назарова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Житель Иркутской области едва не разрушил 25-летний брак из-за переписки с ИИ-порномоделью. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Россиянин владеет транспортной компанией. В последнее время он начал активно общаться онлайн. Супруга-психолог заподозрила о появлении соперницы. Мужчина также оставил несколько лайков под фотографиями женщины в соцсетях.

Жена не выдержала и залезла в его телефон. Там она обнаружила откровенные диалоги мужа с другой. Последняя предлагала супругу познакомиться еще ближе. Супруга закатила скандал и объявила, что хочет развестись.

Дочь решила выслушать версии обоих родителей. Мать была уверена, что мужчина поддался на провокации потенциальной разлучницы. Отец же утверждал, что изменять не собирался, а просто оставил пару лайков под постами незнакомки. Мужчина подчеркнул, что прекратил общение, когда его стали приглашать посетить сомнительные сайты.

Желая спасти отношения родителей, дочь изучила переписку отца. Она выяснила, что это была не реальная девушка, а сгенерированная нейросетью модель. Дочери удалось убедить мать сохранить семью. Теперь женщина решила проверять переписки супруга.

Ранее в правительстве раскритиковали идею отправлять желающих развестись россиян к психологу.

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