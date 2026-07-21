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14:51, 21 июля 2026Экономика

В российских яйцах нашли антибиотики

Shot: В яйцах Синявинской птицефабрики обнаружили антибиотики для птиц
Вячеслав Агапов

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В продукции Синявинской птицефабрики обнаружили антибиотики для птиц. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Остаточные следы лекарства нашли в яйцах С0 «Синявинское к завтраку» и С1 «Синявинское деревенское». Лабораторные исследования показали присутствие в продукте энрофлоксацина — антибиотика, который применяют при лечении поголовья.

По результатам анализов Россельхознадзор начал внеплановую проверку производителя — АО «Птицефабрика Синявинская».

Ранее в продукции мясокомбината «Атяшевский» нашли запрещенную микробную трансглутаминазу (мясной клей) и антибиотики. Кроме того, в пробах свиного фарша из «Пятерочки» и ливерной колбасе «Печеночная» из «Дикси» в Калужской области нашли антибиотик азитромицин, среди побочных эффектов которого встречаются глухота, размытость зрения и головокружение.

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