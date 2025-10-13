Экономика
12:36, 13 октября 2025Экономика

В российских сардельках нашли мясной клей

Shot: В сардельках «Атяшево» обнаружили мясной клей
Вячеслав Агапов

Фото: Марк Боярский / Коммерсантъ

В продукции мясокомбината «Атяшевский» обнаружили запрещенную микробную трансглутаминазу (мясной клей) и антибиотики. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источников, в пробах свиного фарша из «Пятерочки», и ливерной колбасе «Печеночная» из «Дикси» в Калужской области нашли антибиотик азитромицин, среди побочных эффектов которого встречаются глухота, размытость зрения и головокружение

Кроме того, в сардельках «Говяжьих по-Атяшевски» в магазинах «Пятерочка» в Татарстане обнаружили микробную трансглутаминазу, которая запрещена к использованию в пищевой промышленности, так как она увеличивает проницаемость кишечника, приводит к аутоиммунным заболеваниям и повышает риск развития рака.

Ранее эксперты выявили мясной клей в твороге «Резной палисад» от АО «Северное молоко» — образцы с запрещенной добавкой нашли в Вологодской области.

Специалисты Роспотребнадзора также обнаружили кишечную палочку в пиве «Жигули барное экспорт». Эксперты взяли пробы популярного светлого фильтрованного напитка. Производитель пенного — «Московская пивоваренная компания» (МПК).

