05:44, 11 мая 2026Бывший СССР

Зеленскому дали совет после слов Путина

Христофору: Зеленский должен встретиться с Путиным в РФ, а не в третьей стране
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский должен стремиться к встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Москве, а не в третьей стране, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

«Путин тебе ясно дал понять, что встретится только для заключения окончательных договоренностей, поэтому не стоит искать третью страну, а бери и поезжай в Москву. Вроде ничего сложного», — подчеркнул он. По словам журналиста, пустые формальности лишь затянут конфликт между Россией и Украиной.

Ранее Путин согласился встретиться с Зеленским. «Я не предлагаю эту встречу, но если кто-то предлагает, пожалуйста, пусть тот, кто хочет встретиться, приезжает в Москву, мы встретимся», — подчеркнул он.

