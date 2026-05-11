Зеленскому дали совет после слов Путина

Христофору: Зеленский должен встретиться с Путиным в РФ, а не в третьей стране

Президент Украины Владимир Зеленский должен стремиться к встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Москве, а не в третьей стране, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

«Путин тебе ясно дал понять, что встретится только для заключения окончательных договоренностей, поэтому не стоит искать третью страну, а бери и поезжай в Москву. Вроде ничего сложного», — подчеркнул он. По словам журналиста, пустые формальности лишь затянут конфликт между Россией и Украиной.

Ранее Путин согласился встретиться с Зеленским. «Я не предлагаю эту встречу, но если кто-то предлагает, пожалуйста, пусть тот, кто хочет встретиться, приезжает в Москву, мы встретимся», — подчеркнул он.