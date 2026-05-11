В Венгрии назвали условия вступления Украины в Евросоюз

Орбан: Венгрия не поддержит присоединение Украины к ЕС без жестких условий

Претендующая на пост министра иностранных дел Венгрии Анита Орбан сообщила, что новое правительство не поддержит стремление Украины присоединиться к Европейскому союзу (ЕС) без выполнения жестких условий. Об этом пишет портал Index.

«Что касается Украины, будущая министр иностранных дел заявила, что может обсуждаться только присоединение (к Евросоюзу — прим. «Ленты.ру») на основании заслуг, со строгими условиями и четкими гарантиями», — говорится в публикации.

Ранее бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предостерег новое руководство страны от отказа отстаивать интересы страны в Брюсселе. Он подчеркнул, что правительству не следует отказываться от патриотических принципов и суверенитета ради денежных средств или политического одобрения.