15:53, 10 мая 2026

Орбан дал совет новому правительству Венгрии

Ольга Коровина

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предостерег новое правительство от отказа отстаивать интересы страны в Брюсселе. Об этом он написал в социальной сети X.

«Новым ребятам нужно четко понять одну вещь: если вы не будете бороться за Венгрию в Брюсселе, они вытрут о вас ноги», — написал политик.

Орбан добавил, что властям не следует отказываться от патриотических принципов и суверенитета ради денег или политического одобрения. По его словам, такой подход стал бы исторической ошибкой. «Иностранные элиты ни при каких обстоятельствах не должны решать наше будущее вместо нас!» — заключил он.

9 мая Виктор Орбан покинул пост премьер-министра Венгрии, который занимал с 2010 года. Государственное собрание (парламент) Венгрии избрало лидера победившей на парламентских выборах в апреле партии «Тиса» Петера Мадьяра премьер-министром республики.

