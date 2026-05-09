Парламент Венгрии избрал Мадьяра премьер-министром республики

Государственное собрание (парламент) Венгрии избрало лидера победившей на парламентских выборах в апреле партии «Тиса» Петера Мадьяра премьер-министром республики. Трансляция доступна на YouTube-канале политика.

Спикер Государственного собрания Агнеш Форстхоффер огласила результаты голосования на первом заседании нового созыва венгерского парламента. Кандидатуру Мадьяра поддержали 140 депутатов, 54 выступили против, один воздержался.

После оглашения результатов Мадьяр принял присягу на флаге Венгрии. На момент публикации политик начал выступать с инаугурационной речью в зале заседаний.

30 апреля Мадьяр повторил требование своего предшественника на посту премьера Виктора Орбана к Украине перед переговорами о членстве Киева в Европейском союзе (ЕС). Политик пообещал восстановить разорванные связи с Брюсселем, но при этом разделяет мнение Орбана об ответственности Будапешта за этнических венгров в соседних странах.

Ранее венгерский политический эксперт, главный редактор портала Moszkvater.com Габор Штир назвал в разговоре с «Лентой.ру» возможную уступку Мадьяра в отношениях с Россией. По словам политолога, Венгрия сможет иметь особую позицию в Евросоюзе по взаимодействию с Россией.