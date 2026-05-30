В России напомнили об особых условиях при расчете пенсии

Депутат Говырин: Проверять данные о страховом стаже надо до назначения пенсионных выплат

От объема периодов, когда работодатель перечислял за сотрудника взносы в Социальный фонд России, напрямую зависит размер будущей пенсии, поэтому проверять полноту данных стоит заранее, еще до обращения за назначением выплат, напомнил депутат Госдумы Алексей Говырин. Комментарий он дал «Ленте.ру».

В числе первых действий депутат посоветовал заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета по форме СЗИ-ИЛС. Сделать это можно через личный кабинет на сайте Социального фонда России, на портале госуслуг, через МФЦ или при визите в клиентскую службу фонда, объяснил он. Говырин предупредил, что если какая-либо запись из трудовой книжки в выписке отсутствует, то подтвердить недостающие периоды помогают первичные кадровые документы.

«Сюда относятся приказы о приеме и увольнении, трудовые договоры, ведомости начисления заработной платы, лицевые счета по форме Т54, штатные расписания, выписки из приказов о переводах. Запросить такие бумаги нужно у бывшего работодателя. Если организация уже прекратила деятельность, документы по личному составу передаются в государственный или муниципальный архив по месту ее регистрации, а адрес хранения уточняется через Федеральное архивное агентство», — сказал депутат.

В страховой стаж засчитываются и нестраховые периоды, по которым взносы не уплачивались, однако государство зачитывает их при назначении пенсии Алексей Говырин депутат

К таким периодам, напомнил Говырин, относится служба в армии по призыву, уход за ребенком до полутора лет в пределах шести лет в общей сложности, уход за инвалидом первой группы, ребенком-инвалидом или человеком старше восьмидесяти лет. Также сюда входят период получения пособия по безработице, проживание супругов военнослужащих по контракту в местностях без возможности трудоустройства, но не более пяти лет в общей сложности, также добавил он.

«Особые правила действуют для периодов работы до регистрации гражданина в системе персонифицированного учета. Если документы за это время утрачены не по вине работника, например при стихийном бедствии или гибели архива организации, стаж устанавливается на основании письменных показаний двух и более свидетелей, работавших вместе с заявителем у одного работодателя. Такие показания принимает само территориальное отделение фонда, а продолжительность стажа, подтвержденного свидетелями, не может превышать половины срока, требуемого для назначения пенсии», — заключил парламентарий.

