Усадившего на колени подростка в московском метро арестовали

Суд арестовал баристу, проехавшегося в метро Москвы с девочкой на коленях

Черемушкинский суд Москвы арестовал 29-летнего мужчину, обвиняемого в развратных действиях в отношении несовершеннолетней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

Уроженцу Тверской области 1997 года рождения избрали меру пресечения в виде заключения под стражу по уголовному делу, возбужденному по статье 135 УК РФ («Развратные действия»).

По данным следствия, 27 мая мужчина в вагоне электропоезда, двигающегося от станции «Боровицкая», совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки. Он усадил ее на колени. Происходящее снял на видео прохожий и обратился в правоохранительные органы. Арестованный работал баристой в сети кофеен и регулярно угощал толпившихся в заведении подростков. Его видели целующим девочку.

Следователи проверяют причастность арестованного к совершению аналогичных преступлений на территории Московского региона.