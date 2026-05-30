В МАГАТЭ высказались об атаке ВСУ на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси выразил серьезное беспокойство из-за атаки ВСУ на ЗАЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил серьезное беспокойство из-за атаки на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Заявление опубликовано на странице организации в социальной сети X.

«Гросси выражает серьезное беспокойство по поводу заявленного инцидента», — говорится в публикации.

Помимо этого, гендиректор организации сравнил нанесение ударов по ядерным объектам с игрой с огнем.

30 мая дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал здание ЗАЭС. Беспилотник поразил здание машинного зала энергоблока №6 с последующей детонацией. Это стало первой целенаправленной атакой на основное оборудование АЭС.