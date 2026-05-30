Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:00, 31 мая 2026Мир

В МАГАТЭ высказались об атаке ВСУ на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси выразил серьезное беспокойство из-за атаки ВСУ на ЗАЭС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил серьезное беспокойство из-за атаки на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Заявление опубликовано на странице организации в социальной сети X.

«Гросси выражает серьезное беспокойство по поводу заявленного инцидента», — говорится в публикации.

Помимо этого, гендиректор организации сравнил нанесение ударов по ядерным объектам с игрой с огнем.

30 мая дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал здание ЗАЭС. Беспилотник поразил здание машинного зала энергоблока №6 с последующей детонацией. Это стало первой целенаправленной атакой на основное оборудование АЭС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ПСЖ второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Российский вратарь парижан Матвей Сафонов провел на поле весь матч и вошел в историю

    Жена Сафонова вышла на поле с флагом России после победы ПСЖ

    В России упразднили сексологов

    В МАГАТЭ высказались об атаке ВСУ на ЗАЭС

    Сафонов прокомментировал победу в Лиге чемпионов

    В Швейцарии заявили о бессилии Прибалтики из-за украинских дронов

    Фицо выступил с предостережением

    На фестивале в Москве встретятся тысячи настольных теннисистов

    В Европе резко ответили на обвинение фон дер Ляйен в адрес России

    В российском регионе начали отпускать бензин по талонам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok