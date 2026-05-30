Вооруженные силы Украины (ВСУ) в субботу, 30 мая, ударили беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Дрон попал в стену машинного зала энергоблока номер шесть.
Как сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев, атака ВСУ на Запорожскую АЭС была целенаправленной — беспилотник управлялся по оптоволокну, что полностью исключает версию случайного попадания.
Можно «поздравить», если так можно выразиться, все мировое сообщество: это первая целенаправленная атака на основное оборудование АЭС со сквозным подрывом и повреждением здания машзала
По словам директора по коммуникациям станции Евгении Яшиной, украинский дрон ударил рядом с реактором АЭС — место попадания находится буквально в нескольких метрах от реактора.
Яшина также сообщила, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомили об атаке ВСУ на станцию.
Последствия удара по Запорожской АЭС оценили
В результате произошедшего никто не пострадал, критических разрушений также нет, радиационный фон — в пределах естественных значений и не превышает установленных норм, заверили на ЗАЭС. Сейчас место происшествия обследуют специалисты.
В настоящее время все системы станции функционируют в штатном режиме. Нарушений технологических процессов не зафиксировано
По словам Лихачева, несмотря на то, что некоторые не воспринимают всерьез атаки на Запорожскую АЭС, «сегодня мы стали на шаг ближе к инциденту, от которого с высокой вероятностью пострадают даже те, кто живет далеко за пределами России и Украины».
Украинские вооруженные силы раз за разом переходят не просто красные линии, а границы здравого смысла
Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук, в свою очередь, предупредил, что любой удар украинских военных по объекту может привести к полному выходу станции из строя. Он пояснил, что в машзале находится основная единица оборудования — турбогенератор.
Это очень нежная и капризная конструкция. (...) Любое повреждение может привести к выходу из строя этого агрегата и потере всего блока
Эксперт предупредил о катастрофе из-за ударов по ЗАЭС
Независимый специалист по ядерной энергетике, руководитель профильного портала «Атоминфо» Александр Уваров, комментируя удар ВСУ по Запорожской АЭС заявил, что обстановка на объекте вплотную подошла к опасной грани.
Удар по зданию машинного зала энергоблока — это уже не атака на удаленный вспомогательный объект. Это прямое приближение к основным сооружениям атомной станции. Каждый такой эпизод сокращает дистанцию до ядерной катастрофы
По словам Уварова, особенно настораживает тот факт, что дрон управлялся по оптоволокну, что говорит о сознательном выборе объекта для удара. Эксперт подчеркнул, что на атомной электростанции «нельзя проверять запас прочности такими методами», так как следующий удар может прийтись на системы, связанные с безопасностью энергоблока. В связи с чем он призвал международные организации дать прямую оценку действиям Киева.
Мировое сообщество слишком долго воспринимает атаки на ЗАЭС как обычный эпизод конфликта. Это опасная ошибка. Атомная станция не может быть полигоном для беспилотников. Если эту практику не остановить сейчас, следующий удар может стать тем, после которого предупреждать будет уже поздно