Лихачев заявил, что ВСУ впервые намеренно атаковали основное оборудование Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в субботу, 30 мая, ударили беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Дрон попал в стену машинного зала энергоблока номер шесть.

Как сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев, атака ВСУ на Запорожскую АЭС была целенаправленной — беспилотник управлялся по оптоволокну, что полностью исключает версию случайного попадания.

Можно «поздравить», если так можно выразиться, все мировое сообщество: это первая целенаправленная атака на основное оборудование АЭС со сквозным подрывом и повреждением здания машзала Алексей Лихачев глава «Росатома»

По словам директора по коммуникациям станции Евгении Яшиной, украинский дрон ударил рядом с реактором АЭС — место попадания находится буквально в нескольких метрах от реактора.

Яшина также сообщила, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомили об атаке ВСУ на станцию.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Последствия удара по Запорожской АЭС оценили

В результате произошедшего никто не пострадал, критических разрушений также нет, радиационный фон — в пределах естественных значений и не превышает установленных норм, заверили на ЗАЭС. Сейчас место происшествия обследуют специалисты.

В настоящее время все системы станции функционируют в штатном режиме. Нарушений технологических процессов не зафиксировано пресс-служба ЗАЭС

По словам Лихачева, несмотря на то, что некоторые не воспринимают всерьез атаки на Запорожскую АЭС, «сегодня мы стали на шаг ближе к инциденту, от которого с высокой вероятностью пострадают даже те, кто живет далеко за пределами России и Украины».

Украинские вооруженные силы раз за разом переходят не просто красные линии, а границы здравого смысла Алексей Лихачев глава «Росатома»

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук, в свою очередь, предупредил, что любой удар украинских военных по объекту может привести к полному выходу станции из строя. Он пояснил, что в машзале находится основная единица оборудования — турбогенератор.

Это очень нежная и капризная конструкция. (...) Любое повреждение может привести к выходу из строя этого агрегата и потере всего блока Юрий Черничук директор ЗАЭС

Эксперт предупредил о катастрофе из-за ударов по ЗАЭС

Независимый специалист по ядерной энергетике, руководитель профильного портала «Атоминфо» Александр Уваров, комментируя удар ВСУ по Запорожской АЭС заявил, что обстановка на объекте вплотную подошла к опасной грани.

Удар по зданию машинного зала энергоблока — это уже не атака на удаленный вспомогательный объект. Это прямое приближение к основным сооружениям атомной станции. Каждый такой эпизод сокращает дистанцию до ядерной катастрофы Александр Уваров независимый специалист по ядерной энергетике

Фото: РИА Новости

По словам Уварова, особенно настораживает тот факт, что дрон управлялся по оптоволокну, что говорит о сознательном выборе объекта для удара. Эксперт подчеркнул, что на атомной электростанции «нельзя проверять запас прочности такими методами», так как следующий удар может прийтись на системы, связанные с безопасностью энергоблока. В связи с чем он призвал международные организации дать прямую оценку действиям Киева.