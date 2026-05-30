МАГАТЭ сообщили о первой атаке на основное оборудование ЗАЭС

Яшина: ЗАЭС уведомила МАГАТЭ об атаке БПЛА ВСУ на машинный зал энергоблока

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) уведомила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на машинный зал энергоблока №6. Об этом заявила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина, передает РИА Новости.

«Сотрудников МАГАТЭ мы только что уведомили», — сообщила Яшина.

30 мая украинский боевой дрон-камикадзе поразил здание машинного зала энергоблока №6 с последующей детонацией. В результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в стене энергоблока возникла дыра.

23 мая стало известно об украинской атаке на город-спутник ЗАЭС Энергодар. Фиксировались разрушения гражданской инфраструктуры.