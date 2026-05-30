19:17, 30 мая 2026Бывший СССР

МАГАТЭ сообщили о первой атаке на основное оборудование ЗАЭС

Яшина: ЗАЭС уведомила МАГАТЭ об атаке БПЛА ВСУ на машинный зал энергоблока
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) уведомила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на машинный зал энергоблока №6. Об этом заявила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина, передает РИА Новости.

«Сотрудников МАГАТЭ мы только что уведомили», — сообщила Яшина.

30 мая украинский боевой дрон-камикадзе поразил здание машинного зала энергоблока №6 с последующей детонацией. В результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в стене энергоблока возникла дыра.

23 мая стало известно об украинской атаке на город-спутник ЗАЭС Энергодар. Фиксировались разрушения гражданской инфраструктуры.

