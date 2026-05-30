Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:16, 30 мая 2026Мир

Назван автор провокации против России в Румынии

Дотком: Украина и НАТО провоцируют эскалацию, поскольку оказались в плачевном положении
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и Североатлантический альянс провоцируют эскалацию конфликта с Россией, поскольку оказались в плачевном положении. Такое мнение на своей странице в соцсети X выразил немецкий бизнесмен, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный под псевдонимом Ким Дотком, комментируя инцидент с падением беспилотника в Румынии.

По словам Доткома, провокации под «чужим флагом», пытаясь выдать атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) за российские, устраивает Секретная разведывательная служба Великобритании (MI6).

«НАТО и Зеленский в отчаянии. С Украиной покончено. Киев скоро падет», — отметил он.

Ранее беспилотник врезался в многоэтажку в румынском городе Галац, находящемся недалеко от границы с Одесской областью. После мощного удара последовал взрыв. МИД Румынии, не предоставив доказательств, обвинил в случившемся Россию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Можно поздравить мировое сообщество». ВСУ впервые намеренно атаковали основное оборудование Запорожской АЭС. Что известно?

    В Европе рассказали о сигнале Путина для Пашиняна

    Зеленский заявил о скором ударе по Украине

    Украинские военные помогали уклонистам бежать за границу

    Назван автор провокации против России в Румынии

    На Украине прокомментировали отказ премьера Венгрии от поставок оружия

    Порошенко высказался о мире с Россией

    В России начались продажи нового компакт-кросса Kia

    Силы ПВО сбили над российскими регионами почти 20 беспилотников ВСУ

    Удар ВСУ по Запорожской АЭС назвали слабоумием

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok