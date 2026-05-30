Назван автор провокации против России в Румынии

Дотком: Украина и НАТО провоцируют эскалацию, поскольку оказались в плачевном положении

Президент Украины Владимир Зеленский и Североатлантический альянс провоцируют эскалацию конфликта с Россией, поскольку оказались в плачевном положении. Такое мнение на своей странице в соцсети X выразил немецкий бизнесмен, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный под псевдонимом Ким Дотком, комментируя инцидент с падением беспилотника в Румынии.

По словам Доткома, провокации под «чужим флагом», пытаясь выдать атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) за российские, устраивает Секретная разведывательная служба Великобритании (MI6).

«НАТО и Зеленский в отчаянии. С Украиной покончено. Киев скоро падет», — отметил он.

Ранее беспилотник врезался в многоэтажку в румынском городе Галац, находящемся недалеко от границы с Одесской областью. После мощного удара последовал взрыв. МИД Румынии, не предоставив доказательств, обвинил в случившемся Россию.