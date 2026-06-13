Путин высказался о ходе СВО

Путин: ВС РФ удерживают стратегическое преимущество в зоне СВО

Президент России Владимир Путин в ходе совещания, на котором обсуждалось развитие Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей, высказался о ходе СВО. Его слова передает РИА Новости.

Путин заявил, что ВС РФ удерживают стратегическое преимущество в зоне СВО. Российские военнослужащие, по его словам, уверенно идут вперед.

Никакие обстрелы и удары с помощью беспилотников, добавил он, не смогут изменить сложившуюся на поле боя ситуацию. В настоящий момент продвижение Российской армии идет по всем направлениям, заключил Путин.

Ранее Европу призвали положить конец конфликту на Украине путем мирных переговоров с Россией. Такое заявление сделал британский дипломат Иан Прауд.