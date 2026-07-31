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Забота о себе
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03:00, 31 июля 2026Забота о себе

Женщинам рассказали о повышенном риске одной болезни летом

Терапевт Ашрафи: Летом спровоцировать цистит может обезвоживание
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kateryna Onyshchuk / Shutterstock / Fotodom

Летом риск развития цистита повышается, предупредили терапевт Бабак Ашрафи и фармацевт Ноэль Уикс. Об этом специалисты предупредили женщин в разговоре с изданием Metro.

По словам Ашрафи, летом спровоцировать цистит может обезвоживание. Он объяснил, что в жару моча становится более концентрированной, что может вызвать раздражение мочевого пузыря и увеличить риск инфекций. «Люди могут дольше задерживать мочу во время путешествий или фестивалей, что может еще больше увеличить риск развития инфекции», — добавил терапевт.

Уикс отметил, что увеличивать риск этого заболевания может и переменчивость погоды летом. «В один прекрасный день может быть холодно и сыро, а на следующий — тепло и солнечно. Даже за один день мы можем перейти от туч и холода к жаре, что может повлиять на уровень гидратации, иммунную функцию и рост бактерий, а все это — на риск развития цистита», — рассказал специалист

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«Плавание, ходьба пешком, пеший туризм, бег и занятия в тренажерном зале (...) тоже могут увеличивать риск цистита из-за тесной одежды, которая задерживает влагу, или влажных купальников, которые не меняют сразу», — добавил Уикс.

Ранее уролог-андролог Алексей Моисеенко рассказал, что единичные случаи сдерживания мочеиспускания не навредят здоровью. Однако если такое поведение станет привычкой, могут появиться серьезные осложнения.

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