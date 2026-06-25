Врач предупредил об опасных последствиях привычки терпеть позывы в туалет

Врач Моисеенко: Привычка терпеть позывы в туалет приводит к перерастяжению мочевого пузыря

Привычка терпеть позывы в туалет может грозить опасными последствиями, предупредил уролог-андролог Алексей Моисеенко. Их доктор перечислил в беседе с «Известиями».

Врач отметил, что ситуации, когда человек однократно сдерживает позыв к мочеиспусканию, не навредит здоровью. Однако если такое действие входит в привычку, это приводит к перерастяжению мочевого пузыря. По словам Моисеенко, из-за этого в нем после похода в туалет может оставаться моча, что создает благоприятные условия для размножения бактерий.

Кроме того, несвоевременные мочеиспускания могут снижать чувствительность рецепторов мочевого пузыря, из-за чего человек начнет замечать позыв в туалет только при сильном наполнении.

Особенно опасна эта привычка для женщин, так как она увеличивает риск цистита, предупредил уролог. Кроме того, она несет серьезную опасность для здоровья детей. Привычка терпеть позывы к мочеиспусканию у них может спровоцировать функциональные нарушения мочеиспускания, недержание мочи и различные инфекции.

«Для поддержания здоровья мочевыделительной системы рекомендуется соблюдать питьевой режим и опорожнять мочевой пузырь при появлении естественного позыва, не откладывая это на длительное время», — порекомендовал Моисеенко.

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