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Забота о себе
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20:26, 25 июня 2026Забота о себе

Врач предупредил об опасных последствиях привычки терпеть позывы в туалет

Врач Моисеенко: Привычка терпеть позывы в туалет приводит к перерастяжению мочевого пузыря
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ocskay Mark / Shutterstock / Fotodom  

Привычка терпеть позывы в туалет может грозить опасными последствиями, предупредил уролог-андролог Алексей Моисеенко. Их доктор перечислил в беседе с «Известиями».

Врач отметил, что ситуации, когда человек однократно сдерживает позыв к мочеиспусканию, не навредит здоровью. Однако если такое действие входит в привычку, это приводит к перерастяжению мочевого пузыря. По словам Моисеенко, из-за этого в нем после похода в туалет может оставаться моча, что создает благоприятные условия для размножения бактерий.

Кроме того, несвоевременные мочеиспускания могут снижать чувствительность рецепторов мочевого пузыря, из-за чего человек начнет замечать позыв в туалет только при сильном наполнении.

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Особенно опасна эта привычка для женщин, так как она увеличивает риск цистита, предупредил уролог. Кроме того, она несет серьезную опасность для здоровья детей. Привычка терпеть позывы к мочеиспусканию у них может спровоцировать функциональные нарушения мочеиспускания, недержание мочи и различные инфекции.

«Для поддержания здоровья мочевыделительной системы рекомендуется соблюдать питьевой режим и опорожнять мочевой пузырь при появлении естественного позыва, не откладывая это на длительное время», — порекомендовал Моисеенко.

Ранее уролог Владимир Беспрозванный рассказал о заболеваниях, приводящих к импотенции. Он утверждает, что эректильная дисфункция может развиться на фоне артериальной гипертензии.

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