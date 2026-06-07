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Забота о себе
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11:30, 7 июня 2026Забота о себеЭксклюзив

Уролог предупредил мужчин о приводящих к импотенции заболеваниях

Уролог Беспрозванный: Болезни сердца могут вызвать у мужчин импотенцию
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: AstroStar / Shutterstock / Fotodom

В некоторых случаях причиной импотенции могут быть серьезные проблемы со здоровьем, уверен уролог-андролог «СМ-Клиники» Владимир Беспрозванный. О таких болезнях он предупредил мужчин в разговоре с «Лентой.ру».

Одной из наиболее частых причин проблем с потенцией Беспрозванный назвал болезни сердца и сосудистые патологии. «Эректильная дисфункция может развиться на фоне артериальной гипертензии и атеросклероза. Регулярные скачки давления, образование бляшек на стенках сосудов и, как результат, сужение сосудистого просвета и нарушение кровотока — все это приводит к уменьшению притока крови к половым органам и развитию импотенции», — объяснил врач.

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Кроме того, по его словам, сексуальное расстройство может быть связано с варикоцеле — расширением вен мошонки. Кроме того, спровоцировать проблемы с потенцией может сахарный диабет: почти у половины мужчин с этим диагнозом со временем развивается эректильная дисфункция.

Врач добавил, что вызывать эту проблему может и ожирение. «Избыточная масса тела, особенно при накоплении висцерального жира, влияет на гормональный баланс. Как правило, при такой проблеме у мужчин часто снижается уровень тестостерона, что негативно сказывается на половой функции», — отметил доктор.

Ранее Беспрозванный предупредил мужчин, что аденома простаты может привести к опасным последствиям. Он объяснил, что из-за этого заболевания зачастую возникает эректильная дисфункция.

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