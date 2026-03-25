Мужчинам рассказали об опасных последствиях аденомы простаты

Уролог Беспрозванный: Аденома простаты сдавливает сосуды и нарушает кровоток

Уролог-андролог «СМ-Клиника» Владимир Беспрозванный предупредил, чем может быть опасна аденома простаты, если ее не лечить. О последствиях этого заболевания он рассказал мужчинам в беседе с «Лентой.ру».

Беспрозванный объяснил, что аденома — это доброкачественное новообразование, однако, когда она растет, предстательная железа начинает сдавливать сосуды, по которым идет кровоток к половому члену. «Нарушенное кровоснабжение пениса — один из основных механизмов развития эректильной дисфункции. Причем чем больше аденома, тем серьезнее проблемы с потенцией. Плюс ко всему неправильный кровоток в малом тазу может вызвать застойные явления, что тоже влияет на эрекцию», — пояснил уролог.

Как отметил врач, аденома простаты также провоцирует снижение уровня тестостерона. Кроме того, хроническое воспаление и физические проявления болезни вызывают стресс, который, в свою очередь, негативно отражается на сексуальной функции.

«Мужчина плохо спит из-за частых ночных мочеиспусканий, испытывает тревогу, начинает избегать интимной близости. Психологическое напряжение накладывается на физиологический дискомфорт — и потенция снижается еще сильнее», — добавил Беспрозванный.

