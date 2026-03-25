Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
25 марта 2026

Мужчинам рассказали об опасных последствиях аденомы простаты

Уролог Беспрозванный: Аденома простаты сдавливает сосуды и нарушает кровоток
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Nomad_Soul / Shutterstock / Fotodom

Уролог-андролог «СМ-Клиника» Владимир Беспрозванный предупредил, чем может быть опасна аденома простаты, если ее не лечить. О последствиях этого заболевания он рассказал мужчинам в беседе с «Лентой.ру».

Беспрозванный объяснил, что аденома — это доброкачественное новообразование, однако, когда она растет, предстательная железа начинает сдавливать сосуды, по которым идет кровоток к половому члену. «Нарушенное кровоснабжение пениса — один из основных механизмов развития эректильной дисфункции. Причем чем больше аденома, тем серьезнее проблемы с потенцией. Плюс ко всему неправильный кровоток в малом тазу может вызвать застойные явления, что тоже влияет на эрекцию», — пояснил уролог.

Что такое тестостерон: как нехватка мужского гормона влияет на организм
Что такое тестостерон: как нехватка мужского гормона влияет на организм
13 декабря 2023
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022
19 ноября 2022

Как отметил врач, аденома простаты также провоцирует снижение уровня тестостерона. Кроме того, хроническое воспаление и физические проявления болезни вызывают стресс, который, в свою очередь, негативно отражается на сексуальной функции.

«Мужчина плохо спит из-за частых ночных мочеиспусканий, испытывает тревогу, начинает избегать интимной близости. Психологическое напряжение накладывается на физиологический дискомфорт — и потенция снижается еще сильнее», — добавил Беспрозванный.

Ранее сексолог Сюзанна Вайс перечислила мужчинам полезные для потенции продукты. Для твердой эрекции она посоветовала включить в рацион шпинат и капусту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты 15 пунктов мирного плана США по Ирану

    Россиянка описала жительниц Мексики фразой «русским мужчинам точно понравится»

    В России указали на необоснованно большие потери ВСУ в Харьковской области

    В Китае рассказали об игре Путина на опережение против планов Трампа

    Раскрыты подробности атаки ВСУ на Ленинградскую область

    Трамп призвал поддержать на выборах отказавшегося помогать Украине лидера

    70 человек провалились сквозь пол на свадьбе

    Мужчинам рассказали об опасных последствиях аденомы простаты

    Экс-госсекретарь США назвал советского хоккеиста кумиром детства

    Мошенники начали тайно заражать смартфоны шпионскими софтом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok