Генсек НАТО раскрыл потраченную на закупку оружия США для Украины сумму

Рютте: Страны НАТО потратили 6 млрд долларов на покупку оружия США для Украины

Страны НАТО уже потратили около шести миллиардов долларов на приобретение вооружений США для Украины. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в рамках Совета НАТО — Украина, передает РИА Новости.

По его словам, НАТО поддерживает Украину с помощью программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List, «Список приоритетных потребностей Украины»), которая включает в себя покупку оборудования США, оплаченного союзниками Украины.

«Союзники и партнеры уже взяли на себя обязательства на почти шесть миллиардов долларов США, и эта поддержка будет продолжаться», — отметил генсек альянса.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не является беспристрастным посредником в переговорах по Украине из-за военной поддержки Киева. Он добавил, что США продолжают продавать Киеву оружие в рамках программы PURL, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке.