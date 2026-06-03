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19:16, 3 июня 2026Мир

Генсек НАТО раскрыл потраченную на закупку оружия США для Украины сумму

Рютте: Страны НАТО потратили 6 млрд долларов на покупку оружия США для Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Страны НАТО уже потратили около шести миллиардов долларов на приобретение вооружений США для Украины. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в рамках Совета НАТО — Украина, передает РИА Новости.

По его словам, НАТО поддерживает Украину с помощью программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List, «Список приоритетных потребностей Украины»), которая включает в себя покупку оборудования США, оплаченного союзниками Украины.

«Союзники и партнеры уже взяли на себя обязательства на почти шесть миллиардов долларов США, и эта поддержка будет продолжаться», — отметил генсек альянса.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не является беспристрастным посредником в переговорах по Украине из-за военной поддержки Киева. Он добавил, что США продолжают продавать Киеву оружие в рамках программы PURL, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке.

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