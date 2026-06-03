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18:29, 3 июня 2026Мир

Рубио раскрыл выбранную США сторону в конфликте на Украине

Рубио: США не являются беспристрастным посредником на Украине из-за поддержки Киева
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Соединенные Штаты не являются беспристрастным посредником в переговорах по Украине из-за военной поддержки Киева. Об этом на слушаниях в Палате представителей Конгресса США заявил госсекретарь Марко Рубио, трансляцию ведет агентство Associated Press.

«Если говорить откровенно, мы не являемся беспристрастными посредниками в этой войне. Мы не поставляем оружие России, мы поставляем оружие только Украине. Мы не вводим санкции в отношении Украины, мы вводим санкции только против России. Так что мы явно выбрали сторону», — сказал он.

Госсекретарь отметил, что США продолжают продавать Киеву оружие в рамках программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List, «Список приоритетных потребностей Украины»), несмотря на участие американских войск в конфликте на Ближнем Востоке.

Ранее Рубио заявил, что перспективы соглашения по урегулированию на Украине на данный момент не просматриваются. По его словам, ни одна из сторон конфликта не готова пойти на уступки, необходимые для достижения договоренностей.

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