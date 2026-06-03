Великобритания вызвала посла России

МИД Великобритании вызвал посла России из-за падения БПЛА в Румынии

Министерство иностранных дел Великобритании вызвало посла России в Лондоне Андрея Келина из-за инцидента с падением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Румынии. Заявление опубликовано на сайте британского правительства.

«Посол России был вызван на встречу в связи с продолжающимися ударами по Украине, а также в связи с нарушением Россией воздушного пространства НАТО на прошлой неделе после того, как беспилотник попал в жилой дом в Румынии», — говорится в сообщении.

В заявлении подчеркивается, что Великобритания продолжит твердо поддерживать Украину, Румынию и всех союзников королевства по НАТО, а также намерена защищать «каждый дюйм» территории альянса.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что принадлежность БПЛА, упавшего на территории Румынии, невозможно установить без проведения экспертизы. Он заверил, что Москва готова провести объективное расследование инцидента и дать оценку произошедшего в случае, если ей будут переданы обломки упавшего дрона.