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19:07, 3 июня 2026Из жизни

Женщину обвинили в расправе над 18-летней дочерью

Австралийку обвинили в убийстве дочери после того, как оправдали по делу об убийстве сына
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Nirat.pix / Shutterstock / Fotodom

В Австралии женщину, которую оправдали по делу о расправе над сыном, обвинили в расправе над дочерью. Об этом сообщает The Mirror.

59-летняя Мэри Мейвис Крэбтри из Квинсленда была признана невиновной в смерти 26-летнего сына Джонатана, которого нашли в ее доме в 2017 году. Прокуратура утверждала, что она добавила наркотик в смузи, а затем подала страховую претензию на 125 тысяч долларов (около 11 миллионов рублей). Суд присяжных оправдал ее в начале мая.

Теперь австралийка предстанет перед судом по другой причине. Ее подозревают в расправе над 18-летней дочерью Эрин, которую обнаружили в семейном доме в сентябре 2012 года. Когда это произошло, мать, брат и сестра девушки находились в круизе.

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Информация об этом обвинении была скрыта от присяжных во время процесса по делу сына. Помимо этого, женщине инкриминируют мошенничество на сумму более 100 тысяч долларов (около 8,7 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что в Великобритании 46-летняя женщина попала под суд вместе с любовником, который попытался расправиться с ее мужем. Она вдохновила его инсценировать вооруженное ограбление, чтобы после получить страховые выплаты.

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