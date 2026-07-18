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09:35, 18 июля 2026Россия

Стало известно об отраженной атаке БПЛА на Москву

Собянин сообщил об отраженной атаке БПЛА на Москву
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку одного беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который летел в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

«Отражена атака одного беспилотника, летевшего на Москву», — сказано в публикации.

Он отметил, что на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин сообщил, что Украина выпустила более 370 беспилотников в сторону Московского региона с 20:30 по московскому времени пятницы, 17 июля. По его словам, большая часть дронов была нейтрализована на дальних подступах.

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