Удар умной «Герани» по судну показали на видео

Минобороны России показало удар «Герани-4 Сикер» и «Герберы-Сикер» по контейнеровозу

Удар по контейнеровозу в Черном море российскими умными дронами показали на видео. Соответствующие кадры публикует Минобороны России в Telegram.

Отмечается, что для поражения цели использовали аппараты «Гербера-Сикер» с двигателем внутреннего сгорания и реактивные «Герань-4 Сикер». Атакованное судно перевозило военные грузы в интересах ВСУ.

На кадрах виден сухогруз, который распознала оптика дрона. Цель выделили на экране оператора желтым прямоугольником с обозначением «S-1». После удара разведывательный беспилотник зафиксировал столб дыма над судном.

«Герани» и «Герберы» с опцией «Сикер» получили MESH-модем, который обеспечивает прямое управление дроном. Также аппараты несут умную оптику для распознавания и классификации целей.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России уничтожили склад горюче-смазочных материалов в Черниговской области. Объект, который использовали для заправки техники ВСУ, поразили «Геранями».