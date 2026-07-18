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09:55, 18 июля 2026Бывший СССР

Удар умной «Герани» по судну показали на видео

Минобороны России показало удар «Герани-4 Сикер» и «Герберы-Сикер» по контейнеровозу
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Удар по контейнеровозу в Черном море российскими умными дронами показали на видео. Соответствующие кадры публикует Минобороны России в Telegram.

Отмечается, что для поражения цели использовали аппараты «Гербера-Сикер» с двигателем внутреннего сгорания и реактивные «Герань-4 Сикер». Атакованное судно перевозило военные грузы в интересах ВСУ.

На кадрах виден сухогруз, который распознала оптика дрона. Цель выделили на экране оператора желтым прямоугольником с обозначением «S-1». После удара разведывательный беспилотник зафиксировал столб дыма над судном.

«Герани» и «Герберы» с опцией «Сикер» получили MESH-модем, который обеспечивает прямое управление дроном. Также аппараты несут умную оптику для распознавания и классификации целей.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России уничтожили склад горюче-смазочных материалов в Черниговской области. Объект, который использовали для заправки техники ВСУ, поразили «Геранями».

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