Российские войска уничтожили склад ВСУ в Черниговской области

Минобороны РФ сообщило об уничтожении склада ВСУ в Черниговской области

Российские военные с помощью беспилотника «Герань» нанесли удар по складу горюче-смазочных материалов в Черниговской области, который использовался для заправки техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

«В Черниговской области ударом "Герань-3 Сикер" в районе населенного пункта Короп уничтожен склад горюче-смазочных материалов, использовавшийся для заправки техники подразделений ВСУ», — сказано в сообщении.

Ранее Минобороны России заявило, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по судам с грузами военного назначения для украинских войск. «В порту Черноморск и на переходе морем поражены два морских судна, осуществлявших доставку грузов военного назначения», — рассказали в оборонном ведомстве.