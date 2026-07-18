Минобороны выпустило заявление о ночной атаке ВСУ

Минобороны: Средства ПВО уничтожили 379 украинских БПЛА

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 379 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в течение ночи. Об этом 18 июля сообщило Министерство обороны России в MAX.

Уточняется, что беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Рязанской, Калужской, Тульской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тверской, Псковской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Ленинградской, Владимирской областями.

Также были уничтожены БПЛА над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно атаковали супермаркет в Энергодаре в Запорожской области. Украинские военные направили в здание пять дронов-камикадзе. В результате там начался пожар, строение полностью уничтожено огнем. Пострадавших нет.