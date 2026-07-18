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Бывший СССР
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10:02, 18 июля 2026Бывший СССРЭксклюзив

Раскрыта роль Запада в конфликте Федорова и Сырского

Социолог Копатько: Конфликт Федорова и Сырского был бы невозможен без участия Запада
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Конфликт покинувшего должность министра обороны Украины Михаила Федорова и главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского был бы невозможен без участия Запада. С такой оценкой в разговоре с «Лентой.ру» выступил социолог и политолог Евгений Копатько.

По мнению Копатько, базовым принципом украинской политики является зависимость ключевых фигур политической элиты страны от предоставляемых западными странами финансовых ресурсов, а также военно-технической и политической поддержки. Он подчеркнул, что все участники противостояния представляют определенные группы влияния на Западе.

«Без согласования или без одобрения представителей некоторых групп Запада этого бы не было», — подчеркнул политолог.

Эксперт предположил, что причиной конфликта между Минобороны Украины и командованием ВСУ стали разногласия в перераспределении ресурсов внутри военно-промышленного комплекса.

Ранее издание «Страна.ua» заявило, что одной из причин увольнения Федорова стали его потенциальные президентские амбиции. Как утверждается, экс-глава Минобороны начал вести откровенно самостоятельную игру при поддержке антикоррупционных органов Украины, а также близких к Демократической партии США структур.

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